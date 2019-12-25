Журналист Bloomberg Тадео спрогнозировала потерю Германией лидерских позиций в ЕС

В ЕС предрекли, что роль одного из лидеров ЕС возьмет на себя Испания.

Журналист из международного информационного агентства Bloomberg Мария Тадео спрогнозировала потерю Германией лидерских позиций в евросоюзе. В своей авторской колонке представительница СМИ отметила, что ФРг лидировали в ЕС на протяжении многих лет. Однако сейчас страна теряет главенствующую позицию из-за энергетического кризиса, зависимости Берлина от российских углеводородов. Эксперт полагает, что лидерство в регионе могут получить южные страны, в том числе и Испания.

Пока Берлин борется с шоком, юг Европы становится все увереннее в себе… изменение баланса сил может привести к оздоровлению ЕС. Если оно ведет к лучшему процессу принятия решений, должны приветствоваться Брюсселем Мария Тадео, журналист ЕС

Напомним, что ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника из Германии отмечал, что европейское единство быстро развалится уже в зимний период, когда ЕС окажется в ситуации острого газового дефицита. Берлин, для примера, столкнулся с трудностями ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры для сжиженного природного газа.

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