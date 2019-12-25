Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Лиз Трасс на пост премьера

Бен Уоллес ранее назвал критерий, на котором будет основываться в выборе своего претендента на пост премьера Британии.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес поддержал кандидатуру Элизабет Трасс, действующего главы по иностранным делам на пост премьер-министра Соединенного королевства. Об этом рассказали местные журналисты из издания The Times. В СМИ напомнили, что перед начало избирательной кампании сам Уоллес рассматривался в качестве вероятных претендентов на победу. Однако чиновник решил не выдвигать себя как кандидата на пост главы правительства.

Я видел ее на заседаниях кабинета министров, на двусторонних встречах и на международных саммитах. Она стоит на своем. И, что превыше всего, она прямолинейна и всегда имеет в виду то, что говорит. Бен Уоллес, глава Минобороны Британии

Уоллес говорил прессе о том, что встанет на сторону того, кто будет активнее в своей поддержке британских Вооруженных сил. Элизабет Трасс с самого начала пообещала увеличить оборонные расходы до 3% от размера ВВП к концу десятилетия. Ее оппонент Риши Сунак остался верен изначальному обещанию партии Консерваторов поднять расходы до 2,5% к 2030 году.

Сунак заявил, что не будет подыскивать работу для Джонсона.

Фото: YouTube / TalkTV