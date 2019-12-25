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Сунак заявил, что не будет подыскивать работу для Джонсона
Сегодня, 7:35
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Сунак заявил, что не будет подыскивать работу для Джонсона

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Экс-глава Минфина Британии не видит Джонсона в своем правительстве.

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший глава министерства по финансам Риши Сунак заявил, что не будет подыскивать работу для подавшего в отставку действующего главы местного правительства Бориса Джонсона. С таким заявлением спикер выступил в рамках первых предвыборных выступлений финалистов предвыборной гонки, которые прошли в городе Лидсе. Трансляцию мероприятия вел телеканал Talk TV. Политика попросили ответить на вопрос о том, может ли Джонсон получить пост посланника по Украине.

Я не собираюсь сидеть здесь и раздавать рабочие места людям.

Риши Сунак, экс-глава Минфина Британии

Риши Сунак  добавил, что в будущем не видит Бориса Джонсона в собственном кабинете министров.

Теледебаты кандидатов на пост премьера Британии внезапно прервались на словах про Россию.

Фото и видео: YouTube / Talk TV
 

Теги: борис джонсон, великобритания, минфин, риши сунак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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