Сунак заявил, что не будет подыскивать работу для Джонсона

Экс-глава Минфина Британии не видит Джонсона в своем правительстве.

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший глава министерства по финансам Риши Сунак заявил, что не будет подыскивать работу для подавшего в отставку действующего главы местного правительства Бориса Джонсона. С таким заявлением спикер выступил в рамках первых предвыборных выступлений финалистов предвыборной гонки, которые прошли в городе Лидсе. Трансляцию мероприятия вел телеканал Talk TV. Политика попросили ответить на вопрос о том, может ли Джонсон получить пост посланника по Украине.

Я не собираюсь сидеть здесь и раздавать рабочие места людям. Риши Сунак, экс-глава Минфина Британии

Риши Сунак добавил, что в будущем не видит Бориса Джонсона в собственном кабинете министров.

Теледебаты кандидатов на пост премьера Британии внезапно прервались на словах про Россию.

Фото и видео: YouTube / Talk TV

