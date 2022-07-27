Теледебаты кандидатов на пост премьера Британии внезапно прервались на словах про Россию

Элизабет Трасс вышла из кадра из-за потери сознания ведущей британского канала.

Теледебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании внезапно прервались на словах про Россию. Известно, что мероприятие велось в прямом эфире на официальном сайте канала TalkTV и портале издания The Sun. Оппонентами стали глава местного внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс и бывший министр по финансам Риши Сунак. Инцидент произошел во время ответа Трасс.

Если он (Владимир Путин) добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Неожиданно речь чиновницы прервалась звуком, напоминающим падением чего-то за кадром. Элизабет Трасс сказала: "О Боже мой", после чего покинула кадр, а трансляция дебатов прервалась. Кадр сменился телевизионной заставкой с предупреждением зрителей о технических сложностях. Спустя еще 15 минут СМИ пояснили, что вещание было прекращено из-за медицинского вопроса. Ведущая Кейт Маккэн потеряла сознание. Представитель TalkTV заверил общественность в том, что в студии сейчас "все хорошо" и оба кандидата продолжают отвечать на вопросы. Однако эфир дебатов не был возобновлен.

Кейт Маккэн потеряла вечером сознание в прямом эфире. Хотя она чувствует себя отлично, врачи не рекомендуют продолжать дебаты. Мы приносим извинения нашим зрителям и слушателям. заявление TalkTV

Трасс заявила, что Джонсон не захочет становиться членом ее кабинета министров.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт