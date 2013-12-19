Трасс заявила, что Джонсон не захочет становиться членом ее кабинета

В МИД Британии оценили работу премьера Джонсона на 7 из 10.

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, борющаяся за пост премьер-министра страны, не думает, что действующий глава местного правительства Борис Джонсон захочет становиться членом ее кабинета министров. Об этом дипломат упомянула в рамках проводимых телевизионных дебатов, которые были организованы BBC. По мнению эксперта, Борис Джонсон не заслуживал того, чтобы остаться без занимаемой должности. Она оценила работу чиновника на семь из десяти баллов.

Я сильно подозреваю, что он не захочет для себя роли в правительстве. Думаю, ему необходим период заслуженного отдыха после нескольких очень тяжелых лет. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Оппонент Элизабет Трасс, бывший глава министерства по финансам Риши Сунак заявил, что Борис Джонсон не сможет стать членом его кабинета министров, так как Британия "должна двигаться вперед", а правящая партия - преодолеть внутренний политический раскол. Напомним, что сам Риши Сунак покинул британское правительство 5 июля. Этим он спровоцировал волну отставок в кабмине. В результате она привела к тому, что премьер Джонсон пообещал покинуть пост.

Трасc призвала не допускать зависимости от Китая после опыта с Россией.

Фото и видео: YouTube / Political TV