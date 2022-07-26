Трасc призвала не допускать зависимости от Китая после опыта с Россией

Глава МИД Британии рассказала об "ужасных" действиях Пекина.

Глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс призвала Лондон избежать совершенных с Россией "ошибок" в отношениях с Китаем. Соответствующее мнение чиновница высказала в рамках первых выборных дебатов при участии своего оппонента, бывшего министра по финансам Риши Сунака. Дипломат напомнила о том, что коллективный Запад стратегически зависим от российской стороны.

Мы должны учиться из ошибок, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, что то же самое случится в отношениях с Китаем. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

В МИД Британии назвали "ужасающими" действия Гонконга. Трасс также отметила "последнее безобразие" Китая. Речь идет о совместной работе с российской стороной, а также значительную поддержку Пекина действий Москвы против Украины.

Трасс пообещала бороться с TikTok.

Фото и видео: YouTube / Political TV