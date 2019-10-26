Названы самые страшные сериалы всех времен

В рейтинг попали 30 картин.

Американский журнал Rolling Stone составил топ-30 самых страшных сериалов всех времен. Список возглавил сериал Дэвида Линча и Марка Фроста "Твин Пикс", вышедший на экраны в 1990 году.

Второе место заняла "Сумеречная зона" Рода Серлинга, премьера которой состоялась в 1959 году. Тройку лидеров замыкает сериал "Ганнибал" Брайана Фуллера, который выходил на экраны с 2013 по 2015 гг.

В топ-10 самых страшных сериалов также попали "Секретные материалы" (1993-2002 и 2016-2018 гг.), "Баффи — истребительница вампиров" (1997–2003), "Черное зеркало" (с 2011 года), "Американская история ужасов" (с 2011), "Ходячие мертвецы" (с 2010) и другие.

Рейтинг журнала Rolling Stone прокомментировал кинокритик Давид Шнейдеров. В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" он заявил, что "Твин Пикс" действительно достоин первого места. Однако на второе в списке самых страшных сериалов он бы поставил "Американскую историю ужасов".

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Видео: Youtube/ WatchMojo.com, Zac Rodriquez, 90xer, TV Promos, Netflix