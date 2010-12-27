Стивен Кинг посоветовал хорроры для просмотра на Хэллоуин

"Король ужасов" назвал самый жуткий фильм и сериал.

Что посмотреть на Хэллоуин

Американский писатель Стивен Кинг, которого прозвали "Королем ужасов", посоветовал хорроры для просмотра на Хэллоуин. Об этом сообщает EW.

В списке Кинга значится подростковый приключенческий триллер норвежского режиссера Ларса Клевберга "Детские игры" (2019 год). Мать-одиночка Карен вместе с сыном Энди переезжает на новое место жительства в многоквартирный дом. Мальчик не спешит заводить друзей, поэтому мама дарит ему многофункциональную куклу по имени Чаки.

Кинг отметил, что полюбил этот фильм. Он смеялся и плакал над многими сценами. Благодаря грамотному сценарию картина, по мнению писателя, получилась "совершенно адской". Больше всего Кингу запомнилась сцена, когда Чаки уронил лестницу, на которой стоял один из героев. Тот упал, запутался в лампочках и сломал ноги. "Знаете, по мне, это смешно и страшно одновременно", - отметил "Король ужасов".

Также автор многочисленных ужастиков посоветовал для просмотра на Хэллоуин французский телесериал "Марианна". Молодая писательница Эмма сделала себе имя на серии хоррор-романов про борьбу девушки по имени Лиззи со злобной ведьмой Марианной. Когда она выпускает финальный роман, к ней приходит подруга детства Каролин и просит вернуться в родной город. Получив отказ, девушка вешается на глазах у Эммы. После этого Эмма решает все-таки поехать на малую родину, где ее встречает мать Каролин, утверждающая, что она и есть Марианна. Ведьма шантажирует убийством близких и требует продолжить писать романы. Чем больше людей о ней узнают, тем сильнее она становится.

Кинг отметил, что этот сериал "очень-очень страшный", и что в нем есть что-то от "Очень странных дел".

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Фото: Википедия