После просмотра хоррора "Элай" люди стали видеть демонов

Премьера фильма состоялась 18 октября на стриминоговом сервисе Netflix.

После просмотра хоррора "Элай" на стриминоговом сервисе Netflix люди начали жаловаться на страшные видения. Зрители стали бояться шорохов и других звуков в темных квартирах. Об этом сообщает NME.

Премьера фильма "Элай" состоялась 18 октября. Одна из пользовательниц Twitter заявила, что "начала краем глаза видеть демонов" после просмотра ужастика.

Хоррор "Элай" Кирана Фоя рассказывает о 8-летнем мальчике, страдающем от аутоиммунного заболевания. Любой контакт с внешним миром может оказаться для него смертельным. Родители Элая не могут позволить себе дорогостоящее лечение, поэтому соглашаются на бесплатное экспериментальное. Семья переезжает к доктору Хорн, дом которой оборудован очистительными системами. На новом месте Элаю становится не по себе, и он начинает видеть призраков.

Согласно опросу The Sun, хорроры "Элай" и "Жуть" стали двумя самыми страшными фильмами 2019 года. В ужастике "Жуть" повествуется о загадочном убийстве ученицы католической церкви.

Ранее мы писали, что треть получивших господдержку фильмов не окупаются в прокате.

Видео: YouTube / Netflix