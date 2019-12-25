Журнал Empire назвал десятку лучших фильмов XXI века

В топе оказались картины с Томом Харди, Леонардо Ди Каприо и Кристианом Бэйлом в главной роли.

Британский журнал Empire составил топ из десяти лучших фильмов XXI века. Первое место занял "Безумный Макс: Дорога Ярости" с Томом Харди в главной роли. Постапокалиптический фильм режиссера Джорджа Миллера вышел на большие экраны в 2015 году.

На второй строчке оказалась первая часть фэнтези-трилогии "Властелин колец: Братство кольца" (2001). Режиссером-постановщиком выступил Питер Джексон. На третье место эксперты поставили боевик режиссера Кристофера Нолана "Темный рыцарь" (2008). Картина рассказывает о противостоянии Бэтмена (Кристиан Бэйл) и Джокера (Хит Леджер).

В топ-5 также попал еще один фильм Нолана "Начало" (2010) с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Пятую строчку заняла драма "Лунный свет" (2016) режиссера Барри Дженкинса.

Кроме того, в десятке лучших, по версии Empire, оказался фильм Дэвида Финчера "Социальная сеть" (2010), супергеройская картина братьев Руссо "Мстители: Война бесконечности" (2018), триллер "Прочь" (2017) Джордана Пила, "Лабиринт Фавна" (2006) Гильермо дель Торо и мелодрама Софии Копполы "Трудности перевода" (2003).

Ранее комедия "Том и Джерри" возглавила российский прокат в выходные.

Фото: кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца" (2001)