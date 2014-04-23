Комедия "Том и Джерри" возглавила российский прокат в выходные

За два дня картина собрала 268 млн рублей.

Фильм "Том и Джерри" с Хлоей Грейс Морец в главной роли стал лидером российского проката в минувшие выходные. За два дня комедия собрала 268 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Хлоя Грейс Морец играет работницу престижного отеля Кайлу. В нем обитает мышонок Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы. Чтобы разобраться с наглым грызуном, Кайла нанимает уличного кота Тома. Однако решить проблему оказывается не так уж просто.

Премьера фильма "Том и Джерри" состоялась 25 февраля. Кроме Хлои Грейс Морец в картине снялись Майкл Пенья, Роб Делани, Колин Жост и др. Том и Джерри в картине представлены рисованными персонажами.

На второй позиции российского бокс-офиса оказался приключенческий фильм Олега Погодина "Конек-Горбунок", который собрал более 230 млн рублей. В тройку лидеров также попала комедия "Батя" со сборами 136 млн рублей.

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Видео: YouTube / WBRussia