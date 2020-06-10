Сериал "Чикатило" появится в сети 18 марта

Исполнитель главной роли пока держится в секрете.

Сериал "Чикатило" режиссера Сарика Андреасяна появится в сети 18 марта. 8-серийная художественная картина будет доступна для пользователей видеосервиса Okko.

В основе сериала история двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило, а также расследование его преступлений. Исполнитель главной роли пока держится в секрете.

Сценарий написали Алексей Гравицкий и Сергей Волков. В ролях: Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак и другие актеры.

В 1978-1990 гг. серийный убийца Андрей Чикатило с целью получения сексуального удовлетворения убил с особой жестокостью не менее 43 человек. Он орудовал преимущественно в Ростовской области, а также в Адыгее, Краснодарском крае и Узбекистане.

Еще до серии убийств, работая учителем, Чикатило совершал развратные действия в отношении своих несовершеннолетних учеников. Его жертвами становились женщины и дети. В большинстве случаев Чикатило заманивал их под разными предлогами в безлюдные места, где наносил им многочисленные телесные повреждения. Тела некоторых жертв он насиловал и ел. Маньяка поймали в результате масштабной спецоперации "Лесополоса", проводимой под руководством ЦК КПСС. В феврале 1994 года Чикатило был расстрелян в новочеркасской тюрьме.

Ранее HBO выпустил трейлер с главными премьерами года.

Видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр Okko