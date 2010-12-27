Жителям Шушар пообещали больше школ и детских садов

Вице-губернатор Николай Линченко озвучил предложения на очной встрече с шушарцами.

Во вторник, 17 декабря, вице-губернатор Петербурга Николай Линченко встретился с горожанами, недовольными отсутствием инфраструктуры в поселке Шушары. Шушарцы перманентно выходят к Смольному с одиночными пикетами, требуя сделать район комфортным. На встрече власти пообещали горожанам решить вопрос с нехваткой мест в детских садах и школах.

Губернатор отметил, что в курсе переполненности школьных и дошкольных учреждений, и заверил, что в центре Шушар уже открылись две школы и четыре садика, которые могут вместить около двух тысяч детей. В конце 2019 года введут в эксплуатацию еще один детсад для 105 малышей, а в грядущем году администрация района пообещала выкупить у застройщика еще три помещения под дошкольные учреждения.

На вопрос о плохой транспортной доступности поселка Линченко пообещал рассмотреть ввод дополнительных автобусных маршрутов и аналога трамвая "Чижик". Предполагается, что трамвай, который может появиться в Шушарах в ближайшие четыре года, будет связывать поселок со станцией метро "Купчино".

Ранее мы подробно рассказывали о скоростном трамвае, предложенном властями.

Фото: Piter.TV