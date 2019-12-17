Шушары и Купчино свяжет скоростной трамвай

Соглашение о концессионном строительстве трамвайной линии уже подписано. Скоростной трамвай, аналог «Чижика» и вмещающий до 300 пассажиров за раз, должен быть запущен до 2023 года. Стоимость проекта оценивают в 16 млрд рублей – об этом городские власти говорили на открытом выездном совещании под руководством вице-губернатора Николая Линченко.

Пушкинская улица – единственный артерия, по которой жители Шушар, выезжают из микрорайона. Пробки перед светофором в часы пик достигают километра. Миновав затор, автомобилисты упираются в стоящий транспорт на Пушкин, Павловск, Колпино и на Москву. Единственный выход – строить новые магистрали. Однако, вот уже много лет властям приходится через суд отвоевывать каждый сантиметр дорожного полотна.

Андрей Семчанков, первый заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга:

В полосе отвода построено здание, железобетонный каркас, который не позволяет нам построить дорогу. Сегодня мы находится в суда и где-то к февралю этот вопрос разрешится. Как только мы его решаем – приступаем к строительству Пушкинской улицы.

Для дополнительных выездов из района адресной инвестиционной программой были предусмотрены реконструкция и строительство Шушарской дороги и Новгородского проспекта. Изменения ждет и общественный транспорт – на линию должны запустить автобусы большей вместимости от 90 до 106 мест. Но вначале требования к застройщикам жилых кварталов – отремонтировать, осветить улицы и оборудовать остановки.

Валерий Молодец, заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга:

Дальность пешеходных переходов от многоэтажных домов на Старорусском до ближайшего остановочного пункта на Вишерской еще улице составляет более 1 км. Конечно, это нарушение, потому что у нас до социально значимых объектов 300 метров доступность. А по всем ГОСТам, правилам и СНИПам – 600 м.

Кардинально решить проблему транспортной доступности микрорайона должен скоростной трамвай – подвижной состав будет курсировать к станции метро Купчино, а затем линию продлят до Славянки.

Николай Линченко вице-губернатор Санкт-Петербурга:

Концессионное соглашение в настоящее время есть по запуску скоростного трамвая, причем первый этап нацелен на обеспечение транспортной доступности Шушар Центральной усадьбы с Купчино и это первоочередная задача. Потому что опыт запуска "Чижика" показал, что в режиме обслуживания как метрополитена до 3 минут тактовое движение доходит сегодня, можно улучшить обслуживание пассажиров и подвижной состав до 300 человек можно это сделать очень эффективно.

Жители выступили и со своими предложениями – например, попросили не отменять с 2020 года коммерческий маршрут К-3, который доезжает до Сенной площади. Отсутствие разворотных колец и условий гигиены для водителей, делает данный маршрут незаконным и небезопасным. Однако власти обещали подумать над решением и этой проблемы.

Николай Линченко вице-губернатор Санкт-Петербурга: