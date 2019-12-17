Шушары и Купчино свяжет скоростной трамвай

Пушкинская улица – единственный артерия, по которой жители Шушар, выезжают из микрорайона. Пробки перед светофором в часы пик достигают километра. Миновав затор, автомобилисты упираются в стоящий транспорт на Пушкин, Павловск, Колпино и на Москву. Единственный выход – строить новые магистрали. Однако, вот уже много лет властям приходится через суд отвоевывать каждый сантиметр дорожного полотна.
Андрей Семчанков, первый заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга:
В полосе отвода построено здание, железобетонный каркас, который не позволяет нам построить дорогу. Сегодня мы находится в суда и где-то к февралю этот вопрос разрешится. Как только мы его решаем – приступаем к строительству Пушкинской улицы.
Для дополнительных выездов из района адресной инвестиционной программой были предусмотрены реконструкция и строительство Шушарской дороги и Новгородского проспекта. Изменения ждет и общественный транспорт – на линию должны запустить автобусы большей вместимости от 90 до 106 мест. Но вначале требования к застройщикам жилых кварталов – отремонтировать, осветить улицы и оборудовать остановки.
Валерий Молодец, заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга:
Дальность пешеходных переходов от многоэтажных домов на Старорусском до ближайшего остановочного пункта на Вишерской еще улице составляет более 1 км. Конечно, это нарушение, потому что у нас до социально значимых объектов 300 метров доступность. А по всем ГОСТам, правилам и СНИПам – 600 м.
Кардинально решить проблему транспортной доступности микрорайона должен скоростной трамвай – подвижной состав будет курсировать к станции метро Купчино, а затем линию продлят до Славянки.
Николай Линченко вице-губернатор Санкт-Петербурга:
Концессионное соглашение в настоящее время есть по запуску скоростного трамвая, причем первый этап нацелен на обеспечение транспортной доступности Шушар Центральной усадьбы с Купчино и это первоочередная задача. Потому что опыт запуска "Чижика" показал, что в режиме обслуживания как метрополитена до 3 минут тактовое движение доходит сегодня, можно улучшить обслуживание пассажиров и подвижной состав до 300 человек можно это сделать очень эффективно.
Жители выступили и со своими предложениями – например, попросили не отменять с 2020 года коммерческий маршрут К-3, который доезжает до Сенной площади. Отсутствие разворотных колец и условий гигиены для водителей, делает данный маршрут незаконным и небезопасным. Однако власти обещали подумать над решением и этой проблемы.
Николай Линченко вице-губернатор Санкт-Петербурга:
С учетом того, что по 190 и 385 в перспективе организация разворотного кольца на Старорусском проспекте, о чем мы уже договорились к агротехническому сезону, параллельно прошу разработать организацию временного пункта отдыха для водителей.
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