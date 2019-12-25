Жителям Петербурга предложили посетить охраняемые природные места в режиме онлайн

Для посещения доступны "Дудергофские высоты", "Сестрорецкое болото" и другие объекты.

В понедельник, 4 мая, на петербургском Экологическом портале появились 3D туры по особо охраняемым природным территориям (ООПТ). Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

Жителям города предложили в режиме онлайн посетить "Дудергофские высоты", "Сестрорецкое болото" и другие объекты. В ведомстве пояснили, что в турах можно можно полюбоваться солнечным берегом Финского залива, дойти до родника на горе Ореховой и узнать какой лес растет на закрытых территориях.

Отмечается, что изначально туры для экологического просвещения. Сейчас, в период распространения коронавируса, они могут стать особенно актуальными.

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Фото: Pixabay