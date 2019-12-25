В День Победы в "Ленрезерве" пройдет онлайн-экскурсия

Экскурсоводы, сотрудники и учащиеся школы музейного дела подробно расскажут о каждом экспонате из коллекции.

Ко Дню Великой Победы в Великой Отечественной войне в патриотическом объединении "Ленрезерв" состоится онлайн-экскурсия. 9 мая экскурсоводы и другие эксперты покажут экспонаты из коллекции объединения и подробно расскажут о каждом из них.

Не выходя из дома, зрители из Петербурга и других мест смонут увидеть более 150 подлинных исторических транспортных средств времен Второй мировой, коллекцию оружия и боевых знамён, предметы быта. Взору пользователей будут представлены выставочные экспозиции "Ленрезерва" – "Подвиг духовенства в блокадном Ленинграде", "Военно-полевой госпиталь", "Юные герои Великой Отечественной войны" и многие другие.

Посетителям экскурсии покажут и новые экспозиции – "Школы блокадного Ленинграда", "Индивидуальные средства защиты от отравляющих веществ в годы Второй мировой войны", диорама "Дорога жизни" и многие другие.

Ранее мы сообщали о том, что Молодежный театр на Фонтанке поделился онлайн-программой на майские праздники в честь 75-летия со дня Великой Победы.

Фото: сайт ПО "Ленрезерв"