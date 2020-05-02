Молодежный театр представил онлайн-программу к 75-летию со Дня Победы

Актеры поучаствуют в акции "Бессмертный полк"

Молодежный театр на Фонтанке поделился онлайн-программой на майские праздники в честь 75-летия со дня Великой Победы.

Актеры поучаствуют в акции "Бессмертный полк": они запишут видео о своих родных, защищавших родину на Великой Отечественной Войне, покажут фотографии и оставшиеся военные документы. Их можно будет посмотреть в социальных сетях театра уже с 5 мая. Также зрителям представят премьеру клипа новой песни на тему войны, автором которой стал музыкант Константин Дунаевский.

8 и 9 мая в Измайловском саду пройдет онлайн-фотовыставка, на которой вспомнят артистов, переживших непростое время. Экскурсия завершится записью концерта 2019 года "На фронте я актером не был…", посвященного артистам-фронтовикам.

В программу включили общее исполнение песни Окуджавы, чтение фронтовых стихов. Также артисты театра поддержали онлайн-марафон #75словПобеды.

Ранее мы писали, что Мариинский театр покажет "Мессу поминовения" в память Майи Плисецкой.

Видео: "Молодёжный театр на Фонтанке" / Вконтакте