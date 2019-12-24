Мариинский театр покажет "Мессу поминовения" в память Майи Плисецкой

Также театр представит интернет-выставку фотографий Плисецкой.

Мариинский театр проведет онлайн-показ "Мессы поминовения", созданной Родионом Щедриным как посвящение его супруге, сообщили в пресс-службе театра.

Трансляция пройдет 2 мая в 14:00. Посмотреть постановку можно по ссылке, либо в соцсетях театра. Видеозапись будет доступна в течение суток.

Программу дополнят произведения Сергея Прокофьева, записанные в 2016 году в ходе марафона сочинений композитора: Пятая симфония и Третий фортепианный концерт с блистательным пианистом, обладателем премии "Грэмми" Даниилом Трифоновым.

Майя Плисецкая была добрым другом Мариинского театра: выступала на его сцене в годы исполнительской карьеры, принимала живое участие в его важных событиях, была почетным зрителем многих премьер. С благодарностью и восхищением вспоминаем звезду, навсегда оставшуюся для нескольких поколений зрителей воплощением самой сути балетного искусства, его музыкальности и красоты указано в сообщении театра.

Ранее мы писали, что умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров.

Фото: "Мариинский театр" / Вконтакте