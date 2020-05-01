Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

Евгений Евгеньевич скончался 30 апреля.

На 97-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР, старейший актер Театра имени Е.Б. Вахтангова, Евгений Федоров. Об сообщили на сайте театра.

Евгений Евгеньевич скончался 30 апреля. В театре рассказали, что у него было серьезное заболевание. Коллеги актера выразили соболезнования родным и близким. О церемонии прощания сообщат дополнительно.

К известным работам Федорова относят роли Драгича ("Олеко Дундич"), Жоры Кротова ("Город на заре"), Измаила ("Принцесса Турандот"), Римлянина ("Дион"), Менаса ("Антоний и Клеопатра") и другие.

Сын Федорова известный советский актёр и телеведущий Петр Федоров, а внук - известный россиийский актер Петр Федоров (теска отца - прим. ред.).

Фото: ВК/Театр имени Евгения Вахтангова