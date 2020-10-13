Жителя Приморья задержали по обвинению в госизмене

Мужчина сейчас находится под арестом.

Житель Приморского края задержан по обвинению в государственной измене за передачу украинской разведке сведений об уязвимостях российской железнодорожной инфраструктуры. Соответствующее заявление сделали перед журналистами сотрудники пресс-службы регионального управления силового ведомства. Специалисты заметили, что в отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ. В настоящее время подозреваемый отправлен под стражу.

Пресечена противоправная деятельность. Гражданин оказывал консультационную помощь главному управлению разведки Министерства обороны Украины путем передачи сведений об уязвимых местах и способах выведения из строя... пресс-служба ФСБ РФ

ФСБ в Челябинске пресекла экстремистскую деятельность сторонника украинских националистов.

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