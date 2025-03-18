Мужчина признался в финансировании военных киевского режима.

По решению Второго Западного окружного военного суда к 15 годам лишения свободы за государственную измену а также содействие террористической деятельности при говорен житель Орловской области. Соответствующая информация поступила от Центра общественных связей ФСБ России. В надзорном ведомстве указали, что мужчина неоднократно совершал денежные переводы украинским вооруженным формированиям. В отношении злоумышленника велись уголовные дела по статье 275 и части 1.1. статьи 205.1 УК РФ.

Установлено, что осужденный, являясь подписчиком Telegram-каналов украинских террористических организаций, в течение 2023-2024 годов неоднократно осуществлял переводы денежных средств в их поддержку. Перечисленные деньги были направлены на приобретение дронов, вооружения, боеприпасов и тактической экипировки для украинской армии с целью ведения боевых действий против военнослужащих ВС РФ. ЦОС ФСБ России

В результате суд признал подсудимого 1976 года рождения виновным в финансировании терроризма в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, нацеленной против осуществления национальной безопасности России. Кроме лишения свобоы мужчина выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей. На данный момент приговор вступил в законную силу.

В Пулково задержан иностранный гражданин с поддельным паспортом.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России