В Пулково задержан иностранный гражданин с поддельным паспортом

Инцидент произошел в марте текущего года в воздушном пункте пропуска Санкт-Петербург (Пулково).

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в марте текущего года в воздушном пункте пропуска Санкт-Петербург (Пулково). Иностранный гражданин предъявил на паспортном контроле заграничный паспорт, который, как выяснили пограничники, являлся полностью поддельным.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 322 УК РФ — "Покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации". Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении нарушителя меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото и видео: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области