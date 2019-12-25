Убийство пожилой матери сыном в Сосновом Бору переросло в уголовное дело

Пьяный мужчина до смерти забил пенсионерку.

Житель Соснового Бора Ленобласти стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего после . Об этом рассказали в пресс-службе областного следственного комитета.

Следствие полагает, что пьяный 57-летний подозреваемый на почве личной неприязни забил 80-летнюю мать до смерти и сам позвонил в полицию. Сейчас мужчина допрошен следователем, в суд направлено ходатайство об аресте. По делу ведутся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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Фото: Piter.TV