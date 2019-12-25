Пьяный житель Соснового Бора до смерти забил свою 80-летнюю мать

Что стало причиной трагедии, не сообщается.

В Ленобласти по горячим следам задержали жителя Соснового Бора, который подозревается в убийстве своей 80-летней матери. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, мужчина до смерти забил пожилую мать в доме на Комсомольской улице. Что стало причиной трагедии, не сообщается. При этом подозреваемый сам позвонил в полицию.

Прибывшие на место преступления стражи порядка обнаружили тело пожилой женщины с внешними признаками насильственной смерти. На момент задержания сын погибший был в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. С места преступления изъяли два костыля и клок волос. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что в 1985 году погибшую пенсионерку осудили на 2,5 года с применением мер медицинского характера за хулиганство.

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