В иномарке на улице Крыленко нашли бездыханное тело 58-летнего мужчины

Труп направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

В среду, 18 ноября, в полицию Петербурга обратилась 27-летняя девушка. Она рассказала, что неподалеку от своего дома на улице Крыленко обнаружила труп мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, бездыханное тело находилось в белой иномарке Hyundai Solaris на автостоянке около котельной. Внешних признаков насильственной смерти стражи порядка не обнаружили.

Погибшим оказался 58-летний уроженец Кабардино-балкарской республики, зарегистрированный в Красном Селе. Тело направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Ранее мы писали, что на улице Десантников школьник умер, надышавшись газом для заправки зажигалок.

Фото: Piter.TV