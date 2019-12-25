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В иномарке на улице Крыленко нашли бездыханное тело 58-летнего мужчины
Сегодня, 9:52
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Alena_Zinovieva

В иномарке на улице Крыленко нашли бездыханное тело 58-летнего мужчины

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Труп направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

В среду, 18 ноября, в полицию Петербурга обратилась 27-летняя девушка. Она рассказала, что неподалеку от своего дома на улице Крыленко обнаружила труп мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, бездыханное тело находилось в белой иномарке Hyundai Solaris на автостоянке около котельной. Внешних признаков насильственной смерти стражи порядка не обнаружили.

Погибшим оказался 58-летний уроженец Кабардино-балкарской республики, зарегистрированный в Красном Селе. Тело направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Ранее мы писали, что на улице Десантников школьник умер, надышавшись газом для заправки зажигалок.

Фото: Piter.TV

Теги: иномарка, труп мужчины, улица крыленко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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