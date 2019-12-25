На улице Десантников школьник умер, надышавшись газом для заправки зажигалок

Труп 16-летнего подростка нашли в парадной дома.

Вечером 18 ноября в полицию Красносельского района Петербурга обратился мужчина и заявил, что в парадной дома на улице Десантников без сознания лежит несовершеннолетний парень. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. К этому моменту 16-летний подросток уже был мертв. Рядом с его телом сидели еще несколько школьников, которые рассказали о случившемся.

Как оказалось, компания ребят купила в магазине газовый баллончик для заправки зажигалок. Один из них начал дышать этим газом и потерял сознание. Медики не смогли спасти парня от серьезного отравления.

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Фото: pixabay.com