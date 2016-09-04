Жителя Курской области приговорили к 22 годам за госизмену и теракт

Фигурант планирует обжаловать постановление судебной инстанции.

Второй Западный окружной военный суд приговорил 30-летнего россиянина из города Железногорска Курской области, к 22 годам лишения свободы. Материалы дела изучались закрытом режиме. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники Объединенной пресс-службе судебной системы региона. Известно, что мужчина признан виновным в государственной измене (статье 275 УК РФ) и организации террористического акта (по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ). Первые пять лет заключения фигурант расследования будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Он также выплатит штраф в размере 400 тысяч рублей. В его отношении будет действовать ограничение свободы на срок в два года.

В надзорном ведомстве уточнили, что уроженец Украины по имени Сергей Черноокий, в период с ноября 2023-го по февраль 2024 года собрал и передал Службе безопасности Украины для использования против безопасности нашей страны информацию, касающуюся объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Железногорского района. Обвиняемый совершил взрыв пиротехнического устройства перед местной общественной приемной политической партии. Своими действиями он причинил материальный ущерб. Дополнительно в составе организованной преступной группы местный житель подготовил и совершил поджог в филиале благотворительной организации в Курске. Эта работа выполнялась бандой ради дестабилизации работы органов власти. Свою вину в содеянном мужчина признал и раскаялся.

ФСБ задержала россиянина, планировавшего устроить теракт в Запорожской области.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Курской области