Жителя Крыма осудили за призывы к ракетным ударам по России

Противоправная деятельность пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

На территории полуострова Крым 55-летний житель Симферопольского района Руслан Усеинов осужден на 6,6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима за призывы к нанесению ракетных ударов по территории России, размещенные в интернете. Приговор вынесен в отношении гражданина Южным окружным военным судом. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы регионального управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Южный окружной военный суд признал Усеинова Руслана Хайсеровича виновным .... с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в сети Интернет, сроком 2 года 6 месяцев. пресс-служба УФСБ РФ по региону

В надзорном ведомстве заметили, что, используя псевдоним Айтмар Айтмаров, россиянин на странице одного из интернет-сообществ разместил комментарий с призывом к нанесению ракетных ударов по территории Российской Федерации. Этот пост прошел через лингвистическую экспертизу. Исследование подтвердил наличие в тексте признаков публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, которые осуществляются с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

В Севастополе осудили шеф-повара, планировавшего отравить бойцов СВО.

Фото и видео: УФСБ России по Крыму