ФСБ в Красноярском крае сообщила о жителе, передававшем данные СБУ

Мужчина передавал СБУ сведения, которые считаются засекреченными.

Житель Дивногорска в Красноярском крае подозревается в шпионаже в пользу Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ФСБ РФ. Специалисты заметили, что мужчина передавал сотрудникам Службы безопасности Украины географические координаты и фотографии расположения воинских частей. Сейчас фигурант расследования обвиняется по статье за государственную измену (статья 275 УК РФ). Судебная инстанция выбрала меру пресечения в виде ареста.

Пресечена противоправная деятельность. Задержанный посредством интернет-мессенджера инициативно вступил в переписку с сотрудниками СБУ. В общении с иностранной стороной фигурант за вознаграждение предоставил снимки воинских частей Минобороны и критически важных объектов энергетической инфраструктуры. пресс-служба ФСБ по региону

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Фото и видео: Telegram / ФСБ по Красноярскому краю