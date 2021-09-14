В Петербурге за драку с сотрудником Росгвардии на концерте Zero People задержана москвичка

Ей вменяют ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ.

Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении москвички, которая подралась с сотрудником ОМОНа ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти на концерте группы Zero People в клубе "Космонавт" вечером 9 ноября. Ей вменяют ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов 10 ноября.

Обвиняемая находилась на мероприятии в состоянии алкогольного опьянения. Она ударила правоохранителя ладонью в голову, область груди и ногой в левое бедро. Кроме того, фигурантка выражалась нецензурной бранью.

Задержанная признала вину и раскаялась. Суд избрал запрет определенных действий на весь период предварительного расследования и отпустил ее.

Напомним, что концерт Zero People прервали сотрудники ФСБ при участии ОМОНа. Ранее тур музыкального объединения просили отменить активисты, которые обращались с этим вопросом в СК РФ и Минкульт. Причиной стали "антироссийские высказывания" лидера группы Александра Красовицкого.

Видео: Piter.TV