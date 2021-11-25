Жителя Колпино отправили в колонию за избиение мужчины бутылкой

Приговор не вступил в законную силу.

Колпинский районный суд огласил приговор в отношении местного жителя, который бутылкой жестоко избил оппонента. Об инциденте рассказала пресс-служба городской прокуратуры.

Вечером 23 января у дома по улице Ижорского Батальона между двумя мужчинами возникла ссора. Один из них схватил бутылку и нанёс своему оппоненту множество ударов по животу и голове. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

По решению суда, злоумышленник проведет три года в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее постоялец хостела в Петербурге насмерть забил соседа ногами и руками.

Видео: Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга