Постоялец хостела в Петербурге насмерть забил соседа ногами и руками

Пострадавший получил многочисленные травмы головы.

Врачи Мариинской больницы сообщили в полицию об избитом до смерти мужчине. Его госпитализировали из хостела у метро "Площадь Восстания" с тяжелыми травмами головы. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Стражи порядка выяснили, что пострадавшего избил сосед в хостеле на 1-й Советской улице. Инцидент произошел утром 22 ноября. Врачи зафиксировали у 31-летнего мужчины ушиб головного мозга, перелом черепа и открытую черепно-мозговую травму. Через несколько часов он скончался в больнице.

В тот же день задержали подозреваемого. Оба мужчины приехали в Петербург из республики Тыва. По предварительной информации, около трех ночи они крепко выпили и подрались. Нападавший избил знакомого ногами и руками по голове.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жителя коммуналки на Тимуровской нашли мертвым с ножевым ранением в области паха.

Фото: Piter.TV