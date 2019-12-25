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Постоялец хостела в Петербурге насмерть забил соседа ногами и руками
Сегодня, 9:37
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Постоялец хостела в Петербурге насмерть забил соседа ногами и руками

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Пострадавший получил многочисленные травмы головы.

Врачи Мариинской больницы сообщили в полицию об избитом до смерти мужчине. Его госпитализировали из хостела у метро "Площадь Восстания" с тяжелыми травмами головы. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Стражи порядка выяснили, что пострадавшего избил сосед в хостеле на 1-й Советской улице. Инцидент произошел утром 22 ноября. Врачи зафиксировали у 31-летнего мужчины ушиб головного мозга, перелом черепа и открытую черепно-мозговую травму. Через несколько часов он скончался в больнице.

В тот же день задержали подозреваемого. Оба мужчины приехали в Петербург из республики Тыва. По предварительной информации, около трех ночи они крепко выпили и подрались. Нападавший избил знакомого ногами и руками по голове.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жителя коммуналки на Тимуровской нашли мертвым с ножевым ранением в области паха.

Фото: Piter.TV

Теги: драка, хостел
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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