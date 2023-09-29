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Жителя Керчи задержали за связь с украинской разведкой

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Мужчина подозревается в госизмене.

Сотрудники ФСБ России задержали 45-летнего жителя Керчи за шпионаж в пользу украинской военной разведки Украины. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей силового ведомства. Сейчас мужчина обвиняется по статье 275 УК РФ за государственную измену.

Крымчанин инициативно установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по заданию которого осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении СВО и передавал указанные сведения через закрытые каналы.

ЦОС ФСБ РФ

Дополнительно фигурант расследования отправлял в чат-боты мессенджеров сведения, которые могли использоваться иностранцами против безопасности России. Подозреваемый заключен под стражу. 

ФСБ задержала в Севастополе россиянина, работавшего на военную разведку Украины.

Фото и видео: ФСБ России

Теги: госизмена, гур, керчь, крым, минобороны украины, сво, шпионаж
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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