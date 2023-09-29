Жителя Керчи задержали за связь с украинской разведкой

Мужчина подозревается в госизмене.

Сотрудники ФСБ России задержали 45-летнего жителя Керчи за шпионаж в пользу украинской военной разведки Украины. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей силового ведомства. Сейчас мужчина обвиняется по статье 275 УК РФ за государственную измену.

Крымчанин инициативно установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по заданию которого осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении СВО и передавал указанные сведения через закрытые каналы. ЦОС ФСБ РФ

Дополнительно фигурант расследования отправлял в чат-боты мессенджеров сведения, которые могли использоваться иностранцами против безопасности России. Подозреваемый заключен под стражу.

ФСБ задержала в Севастополе россиянина, работавшего на военную разведку Украины.

Фото и видео: ФСБ России