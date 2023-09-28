ФСБ задержала в Севастополе россиянина, работавшего на военную разведку Украины

Мужчина признался, что был завербован Украиной.

Сотрудники ФСБ России задержали на территории города Севастополя гражданина страны, который работал на иностранную разведку. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники Центра общественных связей силового ведомства. Известно, что мужчина обвиняется по статье 275 УК РФ за государственную измену. Специалисты уточнили, что в 2022 году, уклоняясь от частичной мобилизации, ноша выехал в одну из стран СНГ, после чего инициативно обратился к представителю Главного управления разведки украинского министерства по обороне. В результате россиянина завербовали.

Выполняя задание иностранной спецслужбы, россиянин трудоустроился в организацию, осуществлявшую строительство фортификационных сооружений в Республике Крым. Собранные сведения он передал в военную разведку Украины. ЦОС ФСБ РФ

По решению Ленинского районного суда города Севастополя фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ЛНР двух мужчин приговорили к пяти и семи годам колонии за подготовку теракта.

Фото и видео: ФСБ России