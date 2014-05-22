Жителя Барнаула, отравившего воду военнослужащим, обвинили в теракте

Мужчина сейчас находится под стражей.

Житель города Барнаул отравил воду, которую могли выпить военнослужащие. В настоящее время мужчине предъявили обвинение в покушении на государственную измену и теракт. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления ФСБ РФ.

Гражданин России 1981 года рождения через социальные сети инициативно вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки ВСУ. пресс-служба ФСБ по Алтайскому краю

Известно, что процесс подозреваемый снял на видео, которое затем направил представителям Украины, которые занимаются вербовкой россиян для организации терактов.Уточним , что российские мобилизованные военнослужащие не успели выпить отравленную воду. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статье 275 и части 1 статьи 205 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

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Фото и видео: ФСБ по региону