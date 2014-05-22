  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:28
372
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Жителя Барнаула, отравившего воду военнослужащим, обвинили в теракте

0 0

Мужчина сейчас находится под стражей.

Житель города Барнаул отравил воду, которую могли выпить военнослужащие. В настоящее время мужчине предъявили обвинение в покушении на государственную измену и теракт. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления ФСБ РФ.

Гражданин России 1981 года рождения через социальные сети инициативно вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки ВСУ.

пресс-служба ФСБ по Алтайскому краю

Известно, что процесс подозреваемый снял на видео, которое затем направил представителям Украины, которые занимаются вербовкой россиян для организации терактов.Уточним , что российские мобилизованные военнослужащие не успели выпить отравленную воду. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статье 275 и части 1 статьи 205 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

ФСБ задержала участника запрещённого нацбата в Крыму.

Фото и видео: ФСБ по региону

Теги: алтайский край, барнаул, госизмена, отравление, регионы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии