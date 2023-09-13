ФСБ задержала участника запрещённого нацбата в Крыму

Силовики рассказали о преступлениях, совершенных местным жителем.

Сотрудники ФСБ России задержали участника запрещённого на территории страны национального батальона в Крыму. В настоящее время 54-летнему местному жителю грозит лишение свободы на срок до 15 лет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В пресс-службе силового ведомства по полуострову рассказали журналистам о том, что мужчина привлекался к вооруженной охране того места, на котором работал нацбат. Дополнительно он принимал активное участие в "продовольственной блокаде" российского региона, досматривал людей и автомобили вместе с украинскими пограничниками.

При этом, имея реальную возможность добровольно выйти...крымчанин не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне. пресс-служба ФСБ по Крыму

В настоящее время фигурант расследования заключен под стражу на два месяца.

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Фото и видео: УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, Telegram / Крым 24