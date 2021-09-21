ФСБ задержала работника предприятия ОПК за хищение денег

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 204 УК РФ.

Сотрудники ФСБ России совместно с коллегами из российских правоохранительных органов по Москве задержали сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, который подозревается в хищении денежных средств, выделяемых для выполнения работ в рамках государственного оборонного заказа. Средства должны были пойти на изготовление компонентов систем вооружения повышенной точности,необходимых российской армии. Соответствующее заявление сделали региональные представители пресс-службы надзорного ведомства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 204 УК РФ.

Задержанный сотрудник выполнял управленческие функции, использовал свое должностное положение и, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения при посредничестве иных лиц участвовал в хищении. пресс-служба ФСБ по региону

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России