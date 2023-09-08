Украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя

Мужчина рассказал о своих контактах с ГУР Украины.

Задержанный на территории Крыма украинский агент заявил о том, что его просили собрать данные о центральном входе в бухту Севастополя, боновых заграждениях и точках противовоздушной обороны. Соответствующее заявление мужчина сделал в ходе допроса с правоохранительными органами. Ролик опубликовали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Фигурант расследования объяснил, что от него требовалось собирать сведения для ГУР Украины о передвижении военных кораблей, подводных лодок, способных нести на своем борту крылатые ракеты "Калибр", а также о взлете российской авиации с территории местного аэропорта "Бельбек". Информацию мужчина отправлял иностранцам через мессенджер в Telegram.

На меня вышел пользователь с ником "Макс Полянов", он представился, что он - сотрудник ГУР (Главное управление разведки минобороны Украины – ред). Буквально через пару дней он предложил сотрудничать... подозреваемый

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости