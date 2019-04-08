  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:09
140
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

0 0

Мужчина заключен под стражу.

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на железной дороге, который мог произойти на территории Крыма. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей силовой структуры. Специалисты уточнили, что подозреваемым стал житель города Севастополь 1978 года рождения. Мужчина выполнял задание украинской военной разведки. Он дополнительно собирал сведения о размещении подразделений ВС РФ. В оборудованном тайнике злоумышленника оперативники нашли самодельное взрывное устройство. По факту инцидента ведется уголовное дело. Фигурант расследования отправлен под стражу.

На территории Республики Крым пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок.

ЦОС ФСБ РФ

ФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: гур, диверсия, железная дорога, крым, сбу, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии