ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

Мужчина заключен под стражу.

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на железной дороге, который мог произойти на территории Крыма. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей силовой структуры. Специалисты уточнили, что подозреваемым стал житель города Севастополь 1978 года рождения. Мужчина выполнял задание украинской военной разведки. Он дополнительно собирал сведения о размещении подразделений ВС РФ. В оборудованном тайнике злоумышленника оперативники нашли самодельное взрывное устройство. По факту инцидента ведется уголовное дело. Фигурант расследования отправлен под стражу.

На территории Республики Крым пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок. ЦОС ФСБ РФ

ФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России