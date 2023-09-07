ФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ

Члены ОПГ задержаны российскими спецслужбами.

ФСБ России разгромила группу контрабандистов, поставлявших на территорию европейского региона запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе оборудование использовалось далее для нужд Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей силового ведомства. Оперативники заметили, что члены преступной организации приобретали и ремонтировали узлы и агрегаты боевой авиации, после чего поставляли их иностранным заказчикам. Во время обысков у фигурантов расследования было изъято свыше сотни изделий, 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро. На текущий момент подозреваемые задержаны. В из отношении ведется уголовное дело.

Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники. ЦОС ФСБ России

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости