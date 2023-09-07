ФСБ предотвратила в ДНР теракты перед выборами

Из схрона изъято 46 единиц оружия.

Сотрудники ФСБ предотвратили в ДНР теракты перед выборами в Единый день голосования, которые пройдут 8-10 сентября. Об этом сообщили в УФСБ России по республике.

В Докучаевске был обнаружен схрон с оружием, которое предназначалось для совершения терактов украинскими диверсантами. Отмечается ,что тайник был организован одним из диверсионных подразделений вооруженных формирований Украины. Из схрона изъято 46 единиц оружия, в числе которого были автоматы, пулеметы, огнемены и снайперская винтовка.

Ранее мы сообщали, что сотрудники ФСБ задержали мужчину, передавшего Украине данные о военном объекте на Кубани.

Видео: УФСБ России по ДНР