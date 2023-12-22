Жителя Алтая арестовали за передачу сведений украинской террористической организации

Мужчина подозревается в госизмене.

Жителя российского города Новоалтайска арестовали за передачу военных сведений для украинской террористической организации. Мужчина планировал участвовать в вооруженном конфликте на стороне армии киевского режима. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления УФСБ РФ по Алтайскому краю. В настоящее время ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ за государственную измену. Подозреваемому предъявлено обвинение.

Житель инициативно в целях последующего участия в вооруженном конфликте на стороне Украины через сеть Интернет установил контакт с представителем террористической организации. пресс-служба ФСБ РФ

Известно, что фигурант расследования подтвердил свои намерения видеозаписью с присягой. Затем на протяжении длительного времени гражданин страны заявлял о своем желании выехать из России для оказания помощи противнику в составе террористической организации. Дополнительно мужчина собирал сведения о военнослужащих региона и местах дислокации воинских частей, а затем - отправлял их на электронную почту движения, считающегося в РФ запрещенным.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости