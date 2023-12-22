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Томские полицейские пресекли деятельность подпольного игорного клуба в Северске

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В МВД по региону рассказали об операции в Северске.

Российские правоохранительные органы из управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии и ФСБ России  пресекли деятельность нелегального игорного заведения. Незаконный клуб азартных игр располагался в подвальном помещении на проспекте Коммунистическом в городе Северске. Специалисты уточнили, что заведение было тщательно законспирировано, а по его периметру были установлены камеры видеонаблюдения.  Во время обыска удалось изъять 15 игровых автоматов. Сотрудники полиции установили, что допуск в клуб имел строго ограниченный круг лиц.

Во время проведения оперативного мероприятия в нелегальном заведении, где проводились азартные игры, находились женщина-администратор, а также семь посетителей. 

пресс-служба МВД РФ по региону

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ. Сейчас устанавливаются личности организатора преступной деятельности и иных лиц, причастных к работе подпольного игрового клуба.

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Фото и видео: МВД медиа

Теги: мвд, меверск, нелегальные подпольные казино, регионы, северск, томская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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