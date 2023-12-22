В Ленобласти мужчина переспал с 14-летней девочкой

Подозреваемый имеет несколько судимостей.

В Тосненском районе Ленобласти мужчина совершил половое сношение с 14-летней школьницей. Инцидент произошел в городе Никольское 4 ноября. Накануне в полицию обратилась мать пострадавшей, которая случайно узнала о случившемся. Она написала заявление на мужчину.

По информации Piter.tv, злоумышленник пришел в гости к девочке и развратил ее. Инцидент произошел на Октябрьской улице.

Стражи порядка задержали 33-летнего местного жителя. Его доставили в отдел полиции и поместили в изолятор. На мужчину составили протокол об административном правонарушении. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что подозреваемый имеет несколько судимостей.

Ранее на Piter.tv: на Просвещения нашли школьницу в сугробе с отравлением наркотиками.

Фото: Piter.tv