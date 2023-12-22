  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти мужчина переспал с 14-летней девочкой
Сегодня, 8:12
82
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти мужчина переспал с 14-летней девочкой

0 0

Подозреваемый имеет несколько судимостей. 

В Тосненском районе Ленобласти мужчина совершил половое сношение с 14-летней школьницей. Инцидент произошел в городе Никольское 4 ноября. Накануне в полицию обратилась мать пострадавшей, которая случайно узнала о случившемся. Она написала заявление на мужчину.

По информации Piter.tv, злоумышленник пришел в гости к девочке и развратил ее. Инцидент произошел на Октябрьской улице.

Стражи порядка задержали 33-летнего местного жителя. Его доставили в отдел полиции и поместили в изолятор. На мужчину составили протокол об административном правонарушении. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что подозреваемый имеет несколько судимостей. 

Ранее на Piter.tv: на Просвещения нашли школьницу в сугробе с отравлением наркотиками.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, отец, переспал с ребенком, полиция, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии