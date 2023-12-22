На Просвещения нашли школьницу в сугробе с отравлением наркотиками

Девочку-подростка госпитализировали в реанимацию.

Вечером во вторник, 9 января, бригадой скорой помощи от дома №68 к1 по проспекту Просвещения госпитализирована 16-летняя ученица девятого класса. Как стало известно Piter.TV, девочка-подросток была обнаружена прохожим в сугробе без верхней одежды с отравлением наркотиками.

Пострадавшая помещена в реанимацию.

Как было установлено, семья школьницы неполная, благополучная, на учете в ОДН УООП и ПДН УМВД РФ не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что школьница из Петербурга отравилась таблетками дважды за три дня.

Фото: Piter.TV