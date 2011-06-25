Школьница из Петербурга отравилась таблетками дважды за три дня

Ребенок выпил лекарства в больнице.

В Невском районе 27 декабря школьница дважды отравилась таблетками. Один из инцидентов произошел в психиатрической лечебнице. По информации Piter.tv, ребенка перевели в детскую больницу № 5.

Сначала ребенок отравился лекарствами 24 декабря. Инцидент произошел в квартире, где проживает подросток. Пострадавшую доставили в стационар из дома на Шлиссельбургском проспекте. Второе отравление произошло спустя два дня, когда девочка вновь почувствовала себя плохо после приема смеси лекарств.

Информация о случившемся уточняется. Инцидентами заинтересовались стражи порядка.

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Фото: Pxhere