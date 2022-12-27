Жительницу Херсонской области задержали за передачу данных о ВС России

Подозреваемой грозит лишение свободы на длительный срок.

Жительницу Херсонской области задержали за передачу данных о Вооруженных силах России. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей". Они пояснили, что операцию по поимке подозреваемой выполнили силовые структуры страны в рамках проведенной оперативно-розыскной операции. Известно, что 21-летняя женщина передавала противникам координаты мест расположения личного состава ВС РФ. Уточняется, что злоумышленница находилась в тяжелом эмоциональном состоянии в связи с просмотром пропагандистского контента, показанного на агрессивно настроенных украинских националистических онлайн-ресурсах. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до 21 года заключения.

Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского националистического ресурса. Все материалы переданы в органы юстиции. сотрудник правоохранительного ведомства

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости