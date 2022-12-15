Жителя Хабаровска осудили на 12,5 лет колонии за госизмену

Мужчина признан виновным в государственной измене.

Жителя Хабаровска суд приговорил к лишению свободы на срок 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Соответствующее заявление сделали представители ФСБ России. Специалисты пояснили, что фигурант расследования предпринял попытку передать иностранцам секретные сведения, которые касаются транспортной инфраструктуры. В надзорном ведомстве пояснили, что мужчина имел доступ к закрытым данным. Он при условиях анонимности предложил украинской стороне после начала проведения специальной военной операции через Интернет купить информацию, которая могла быть использована киевским режимом в ущерб национальной безопасности РФ. В том числе речь идет о совершении диверсионной деятельности.

Суд признал Мамукова В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного статья 275 УК России "Государственная измена", назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. пресс-релиз ФСБ РФ

Силовики не стали раскрывать информацию о том, в каком месте трудился и на какой должности работал подозреваемый.

Глава ФСБ Бортников: на границе России за год задержали более 400 украинских националистов.

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