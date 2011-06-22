Бортников: В регионах РФ значительно увеличилось число террористических проявлений

Глава НАК и ФСБ РФ рассказал о работе украинских спецслужб на территории страны.

В российских регионах значительно увеличилось количество террористических проявлений. Соответствующее заявление сделал в ходе заседания Национального антитеррористического комитета председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников. На заседании также присутствовали глава министерства по обороне Сергей Шойгу, глава Министерства по промышленности и торговли Денис Мантуров, главы субъектов страны и других профильных ведомств. Глава НАК подчеркнуЛ.ч угроза связана с активизацией деятельности со стороны украинских спецслужб.

Александр Бортников полагает, что украинские диверсионные группы действуют при западной поддержке, включающей в себя и одобрение со стороны американских властей и кураторов. С начала текущего года НАК смог предотвратить на территории России 64 террористических акта. Также при попытках пересечения государственной границы в пунктах пропуска силовиками и таможенниками задержаны более 400 украинских националистов и граждан, которые совершили военные преступления. Дополнительно в России с начала 2022 года остановлена деятельность 68 законспирированных террористических ячеек. С февраля экспертам удалось заблокировать свыше 3,5 тысячи интернет-ресурсов, распространявших ложную информацию о проведении специальной военной операции. Властями были заблокированы счета около трех тысяч граждан, которые считаются причастными к финансированию терроризма. Речь идет о заморозке денежных средств, в общей сложности сумма превышает 94 миллиона рублей. Было ликвидировано свыше 50 подпольных оружейных мастерских.

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