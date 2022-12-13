В Красноярске задержали жителя Хакасии, пытавшегося примкнуть к ВСУ

Подозреваемый пытался покинуть территорию РФ.

В Красноярске задержали жителя Хакасии (города Абакана), который пытался примкнуть в ряды Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление опубликовали представители регионального ФСБ в официальном пресс-релизе. Известно, что подозреваемый пойман на территории аэропорта. Мужчина планировал выехать за пределы государственной границы РФ на территорию Украины. Для осуществления этой цели он надеялся воспользоваться территорией одной из стран СНГ. В настоящее время гражданин РФ обвиняется по статье за государственную измену. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лкт.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях. пресс-релиз ФСБ РФ

Силовики пояснили, что ранее задержанный "совершил акты вандализма в отношении административных зданий". За эти правонарушение мужчина привлечен к уголовной ответственности.

ФСБ задержала двух жителей Севастополя за шпионаж в пользу Украины.

Фото и видео: социальные сети, ФСБ России