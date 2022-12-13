В Красноярске задержали жителя Хакасии, пытавшегося примкнуть к ВСУ

В Красноярске задержали жителя Хакасии (города Абакана), который пытался примкнуть в ряды Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление опубликовали представители регионального ФСБ в официальном пресс-релизе. Известно, что подозреваемый пойман на территории аэропорта. Мужчина планировал выехать за пределы государственной границы РФ на территорию Украины. Для осуществления этой цели он надеялся воспользоваться территорией одной из стран СНГ. В настоящее время гражданин РФ обвиняется по статье за государственную измену. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лкт.
В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях.
пресс-релиз ФСБ РФ
Силовики пояснили, что ранее задержанный "совершил акты вандализма в отношении административных зданий". За эти правонарушение мужчина привлечен к уголовной ответственности.
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Фото и видео: социальные сети, ФСБ России
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